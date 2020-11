Dans sa volonté d’être actrice de la transition écologique et alimentaire, la Province de Liège a lancé le Prix de la production alimentaire coopérative.

Lequel a comme objectif de récompenser les initiatives à portée coopérative dans le cadre d’un projet alimentaire.



Comme le dit André Denis, député provincial en charge de l’Agriculture: "Nous observons l’émergence de plus en plus de projets porteurs de sens et à l’avenir prometteur. Cette évolution de projets correspond à une demande des citoyens à bénéficier d’une alimentation qui soit respectueuse de l’environnement tout en étant solidaire et locale".



Par production alimentaire, il faut entendre tant la production primaire que la production transformée, la distribution et la commercialisation. L’objectif de ce prix est de rendre plus visibles les actions et les activités coopératives réalisées sur le territoire de la province de Liège.



Ce concours s’adresse donc aux sociétés coopératives mais également aux associations de toute autre forme telles que les ASBL, les associations de fait, les groupements d’entreprises, etc.



Des actions concrètes ou en cours de démarrage



La Province de Liège veut ainsi récompenser des actions concrètes ou en cours de démarrage, portées par des producteurs locaux et qui sont:

- innovantes et/ou originales et/ou complémentaires;

- ancrées territorialement et orientées sur les produits locaux;

- porteuses de perspectives de continuité et de développement;

- actives en matière de transition écologique et alimentaire;



- inspirantes et transposables à d'autres secteurs.

Les candidatures peuvent être adressées jusqu’au 15 novembre à minuit. Un jury les analysera et déterminera au maximum 8 lauréats qui se verront décerner 5 000 euros.

Le règlement peut être consulté via www.provincedeliege.be/fr/agriculture/prix_production_alimentaire_cooperative.

Les candidatures sont quant à elles recevables à l'adresse services.agricoles@provincedeliege.be.