Le moins que l'on puisse écrire est que le bilan chiffré de l'ASBL Les Grignoux pour l'année 2020 a des allures de film catastrophe, la faute bien entendu au Covid-19...



Deux mois et demi d’ouverture en début d’année, puis quatre mois en jauge réduite, avec peu de films porteurs à proposer au public durant l'été...

Tout cela sans compter un reconfinement qui est visiblement encore loin d ’être achevé et avec les brasseries fermées elles aussi...

C'est ainsi qu'en 2020, les cinémas liégeois ont accusé une chute de fréquentation majeure pour l’ensemble des 13 salles.

A savoir en l'espèce - 68% à Liège et - 66% à Namur, soit moins de 200 000 entrées contre plus de 600 000 en 2019.

"Mieux" toutefois que la France et les multiplexes belges



"C’est "mieux" que ce qui est annoncé par la France et par les grands multiplexes belges qui ont communiqué leur bilan et qui annoncent une chute qui va de 70% à 80%".



Maigre consolation donc qui s'explique selon l'ASBL par le fait que les salles d’art et essai sont moins dépendantes des "blockbusters" adultes et enfants que ces derniers.

Lesquels n'ont pas pu compter sur des films porteurs durant l'été mis à part Tenet, sorti en toute fin d’été et qui a eu un succès plutôt controversé.

En outre, la programmation estivale des Grignoux, qui mêlait films "pointus", documentaires, films classiques et sorties traditionnelles art et essai, a semble-t-il payé.

Durant ces quatre mois de réouverture partielle, ce sont les films du patrimoine, les documentaires ou les séances avec présentation ou animation qui ont attiré du public.

Un manque de perspectives claires pour l'année 2021



A noter aussi que le programme de matinées scolaires, que ce soit pour le niveau fondamental, le primaires ou le secondaire, n’a fonctionné que jusqu’à la mi-mars.

Il est difficile pour Les Grignoux de nous prononcer sur ce que sera l’année 2021.

Mais de rappeler aux responsables politiques que les lieux culturels ont prouvé qu’ils pouvaient s’adapter à un protocole sanitaire strict.

Pour eux, "la fermeture des lieux culturels nuit gravement à la santé mentale et à l’éducation et elle augmente encore un peu plus les inégalités sociales".

Les meilleurs taux d’occupation par salle cet été sont:

• Le miroir

• The lighthouse



• Fight Club

• St-Nicolas est socialiste

• Corpus christi

• Adieu les cons

• Yakar

• Tenet

Le top 10 des meilleures entrées 2020 (avec réserve):

• 1917 : 13 989

• Tenet : 5 940

• Les filles du Docteur March : 5 208

• La bonne épouse : 4 362

• Yakari : 3 888

• Jojo rabbit : 3 494

• Scandale : 3 359

• Antoinette dans les Cévennes : 3 223

• Judy : 2998

• L’Odyssée de Choum : 2 225