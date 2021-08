Six prévenus ont écopé de peines allant de 18 mois de prison avec sursis partiel et une amende de 8 000 euros jusqu’à 4 ans de prison ferme et 24 000 euros d’amende devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir participé à un vaste trafic d’héroïne organisé sous forme de “Call-center” au départ des Pays-Bas. Le tribunal a également ordonné des confiscations pour plusieurs de dizaines de milliers d’euros. Le 30 janvier 2020, une enquête a débuté à la suite d'informations en provenance du milieu toxicomanie liégeois. Les informateurs ont expliqué que des individus vendaient de l'héroïne en réseau en se faisant appeler Pablo-Alex. De multiples devoirs de téléphonie et de nombreuses investigations policières, notamment des observations et des surveillance, ont été réalisés. À la suite de l'enquête il est apparu que les dealers utilisaient différents numéros d’appels néerlandais sous forme de "Call-center" pour recevoir les commandes des clients.

Entre janvier 2020 et le 31 janvier 2020 l'enquête a révélé une moyenne de soixante communications quotidiennes et des contacts avec trente-quatre personnes connues pour des faits liés aux stupéfiants parmi les correspondant sur un seul des numéros utilisés par l'association. Un autre numéro recevait jusqu'à cent-cinquante communications quotidiennes. Après avoir reçu les commandes sur les numéros utilisés par les dealers, ces derniers envoyaient un livreur auprès du toxicomane. Il est apparu que l'organisation utilisait différents véhicules loués pour procéder aux livraisons. En tout, pas moins de sept véhicules différents ont été utilisés par les dealers.

Le 18 novembre 2020, un homme qui était soupçonné d’être un des chauffeurs du réseau a été questionné par la police. Il a reconnu son implication dans la vente d’héroïne. Il a expliqué ne plus avoir de revenus depuis l'année 2017. Il a déclaré qu'il consommait du cannabis. En janvier 2020, il a été contacté par des personnes connaissant sa situation financière problématique et son implication antérieure dans la vente de produits stupéfiants. Ces personnes lui ont proposé de livrer de l'héroïne pour leur compte. Elle lui ont fourni un GSM, un véhicule de location et de la marchandise. Ils l'ont chargé d'effectuer les livraisons. Pour obtenir l’héroïne à vendre et pour ensuite ristourner l'argent des transactions, une cachette avait été prévue dans une poubelle située à Wandre. Le suspect a été rémunéré à hauteur de quatre-cent et cinq-cent euros tous les dix jours. Il a vendu quotidiennement des billes de cinq grammes d'héroïne au prix de septante euros la bille. Il a utilisé plusieurs véhicules. En mai 2020, ayant besoin de plus d'argent, il a demandé à avoir un rôle plus important dans ce deal.

Un GSM sur lequel les clients passaient les commandes lui a été remis. Il recevait alors les commandes pour les honorer lui-même ou envoyer des livreurs dont il ne connaissait pas les identités. Il a rempli son rôle jusqu’en juin 2020, époque où il a constaté la présence de policiers non loin du domicile de sa compagne. Il a alors pris peur et a demandé à tout arrêter. Il était dans l'incapacité d'identifier les commanditaires du trafic et les livreurs. Il a expliqué ne rien savoir de l'application des autres suspects. Grâce à une enquête minutieuse, le tribunal a pu déterminer le rôle de plusieurs des protagonistes.