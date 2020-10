Depuis près de 40 ans, les magazines vidéoludiques ont fait rêver le public passionné par cette matière, presque autant que les jeux vidéo eux-mêmes.

Véritables doudous pour certains, outils vitaux d’information pour les autres, ces revues spécialisées méritaient que l’on raconte leur histoire.

C'est en tout cas le pari d'un chercheur liégeois au travers de l'ouvrage intitulé "Presse Start" qui sort ce jeudi 15 octobre.

Boris Krywicki, chercheur au Liège Game Lab (laboratoire de l’Université de Liège spécialisé dans l’étude des jeux vidéo) est publié chez l’éditeur français Omaké Books. Lequel est bien connu des amateurs de la culture "geek". Co-écrit avec Yves Breem de MO5.com (la plus importante association européenne pour la préservation du patrimoine informatique), l'ouvrage retrace l’historique de ces revues hors-norme animées par des passionnés. À partir d’un travail de 5 longues années d'enquête, les auteurs ont répertorié 226 titres francophones et interrogé une cinquantaine de figures du milieu concerné.



Une première





" C’est la première fois qu’un ouvrage se penche de manière aussi complète sur cet objet", souligne Boris Krywicki. " À l’Université de Liège, nous développons un fonds d’anciens magazines et avons remarqué à quel point les joueurs et joueuses restent nostalgiques de ces revues qui les ont fait rêver. Mais, au-delà de la passion, il s’agit d’un milieu professionnel avec son économie particulière et ses méthodes bien à lui qui peuvent même intéresser les curieux qui n’y connaissent rien aux jeux vidéo".

Le livre sera présenté au Point Culture de Liège le jour de sa sortie, soit ce jeudi 15 octobre à 17h. L’événement accueillera les deux auteurs et sera animé par Marc Vanesse (Université de Liège), fin connaisseur du milieu journalistique, et Björn-Olav Dozo (Liège Game Lab), spécialiste des magazines dédiés aux jeux vidéo. Leurs discussions seront retransmises en direct sur la chaîne Twitch du Liège Game Lab: http://twitch.tv/liegegamelab.