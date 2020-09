En cette année particulière, un concert anniversaire de l’Orchestre philharmonique royal de Liège (OPRL) aura lieu le samedi 3 octobre prochain.

A cette occasion, le directeur musical Gergely Madaras a souhaité que tous les musiciens soient mis à l’honneur.

Et ce avec un coup de projecteur sur chacune des familles d'instruments grâce à des œuvres très variées, de Grieg à Capelletti.

Le "chef" rejoindra les musiciens en fin de concert pour diriger le célèbre Guide de l’orchestre de Britten.



C'est que l'OPRL a 60 ans, ce qui au regard d’autres grandes phalanges européennes est certes peut-être un jeune âge.

Mais son rayonnement international et l’identité musicale qu’il a acquis au cours de ces six décennies sont le reflet d’une réelle vitalité selon son directeur général.



Avec Daniel Weissmann et Gergely Madaras, l’OPRL passe ce cap avec une saison intitulée "Passé / Présent" dont le concert anniversaire festif fait partie.

Il aura lieu le samedi 3 octobre à 20 heures en la Salle Philharmonique et il placera les 92 musiciens au cœur de cet événement.

Lequel sera également diffusé sur la radio Musiq’3 de la RTBF le lundi 5 octobre à 20 heures.