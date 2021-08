Ce lundi matin, un corps sans vie a été retrouvé à hauteur du quai des Tanneurs à Liège. Selon les premiers éléments de l’enquête, mais qui restent à vérifier, il pourrait s’agir d’une personne qui a disparu ce jeudi soir à la suite d’une bagarre.“Il y aurait eu une altercation, mais il y a très peu d’informations vérifiées à ce stade”, indique Monsieur Lykops, magistrat au parquet de Liège.

Selon la police qui a diffusé un avis de disparition, le jeudi 29 juillet dernier, vers 18 heures, un homme mesurant 1 m 80, de corpulence athlétique qui avait les cheveux rasés et une barbe a disparu alors qu’il se trouvait près du quai de la Batte. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon en jeans, une chemise blanche et un gilet blanc et bleu. “Une ou deux personnes seraient tombées en Meuse à hauteur de la Passerelle, côté Saucy.”

Une des personnes tombées à l’eau aurait pu être directement sortie de la Meuse, ce qui n’a pas été le cas d’une seconde personne. “Ce lundi, un corps sans vie a été repêché dans les eaux de la Meuse. Il pourrait s’agir de la personne dont la disparition a été signalée ce jeudi, mais sans aucune certitude pour l’instant. Des vérifications doivent encore être réalisées. Il faudra notamment encore déterminer si la personne a été volontairement ou involontairement poussée dans l’eau.”

Une enquête a débuté, mais les déclarations des protagonistes ne seraient pas claires. “Personne n’a encore été interpellé dans cette affaire à ce stade. Nous cherchons à vérifier ce qu’il est possible de vérifier. Les informations sont arrivées de manière parcellaire”, termine le magistrat du parquet.