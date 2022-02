Cuma Ilkaya, 49 ans, un habitant de Saint-Nicolas, a écopé d’une peine de six ans de prison ferme et d’une arrestation immédiate devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir tenté de tuer le nouveau compagnon de son ex petite amie. Cela faisait quelques temps que les relations étaient tendues entre Cuma Ilkaya et son ex compagne. Il n’était pas rare que la police doive intervenir car celui-ci se montrait menaçant et harcelant envers la dame. Les choses ont pris une toute autre tournure lorsque l’homme a eu vent du fait que son ancienne compagne était en couple avec un autre homme.

Le 3 juillet 2019, le nouveau compagnon de la dame a déposé plainte car Cuma Ilkaya l’avait menacé. “Je vais te tuer, si tu te maries avec mon ex. Je vais te faire des problèmes.”

Le 6 juillet suivant, une altercation a eu lieu entre les deux hommes alors que le nouveau compagnon se rendait chez sa petite amie. Lors d’une dispute, Cuma Ilkaya a sorti un spray lacrymogène qu’il a activé à plusieurs reprises en direction du visage de l’autre homme. Il a ensuite utilisé un couteau et a poignardé l’homme à hauteur du ventre.

Il s’est ensuite dirigé vers son ancienne compagne, mais comme il a compris qu’elle était en ligne avec les services de police, il a pris la fuite. La victime a eu l’estomac perforé. Tout comme son ancienne compagne, ils étaient tous les deux poursuivis pour s’être harcelés et portés des coups réciproques. La jeune femme a bénéficié d’une peine de travail de 100 heures ou 8 mois de prison.