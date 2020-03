Il a lieu de mercredi à vendredi dans la grande verrière.

A l'occasion de la semaine mondiale du glaucome, le service d’ophtalmologie du CHU de Liège (conjointement avec la Belgian Glaucoma Society qui coordonne l’action sur l’ensemble du territoire belge) sensibilise la population en consacrant une journée de dépistage gratuit à cette pathologie.

Le glaucome se caractérise habituellement par une hypertension oculaire, souvent suivie d’une détérioration du nerf optique, et par une altération du champ visuel. La pression dans l'œil est basée sur l’équilibre entre la production du liquide dont l'œil est rempli et son évacuation. Dans la forme de glaucome la plus fréquente, les voies d’évacuation se bouchent. La tension oculaire augmente et endommage les fibres du nerf optique.

La deuxième cause de cécité dans le monde

Non traité, le glaucome entraîne la cécité. C’est sa deuxième cause dans le monde. Un dépistage précoce est donc primordial. Cette pathologie évolue très lentement, sans douleur ni symptômes. Une fois détectée, l’hypertension oculaire peut être traitée à l'aide de gouttes, d’une intervention chirurgicale ou au laser. L’objectif du traitement est de stabiliser la maladie en question avant que la vision centrale ne commence à se détériorer car la perte du champ visuel est irréversible.

Le dépistage s'adresse principalement aux personnes âgées de plus de 40 ans, non suivies régulièrement par un ophtalmologue. L’examen est indolore, n'incommode pas la vue et n'empêche pas de reprendre ses activités par la suite. Les personnes qui portent des lentilles de contact sont invitées à les enlever pour l’examen.