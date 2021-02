Via communiqué diffusé par l'Opéra royal de Wallonie, on en sait plus sur les informations pratiques relatives aux modalités de recueillement et aux funérailles de Stefano Mazzonis di Pralafera.



Pour rappel, son directeur général et artistique est décédé dimanche à l'âge de 72 ans. Un registre de condoléances en ligne est accessible via ce lien.

Pour les personnes qui n’auraient pas la possibilité de l'utiliser, un registre physique sera accessible dans le hall d’entrée de l'Opéra suivant un strict protocole sanitaire.



Vendredi matin, des photos souvenirs en grand format seront affichées dans les vitrines latérales de l’Opéra.

Les obsèques auront lieu ce vendredi 12 février, dans l’intimité familiale en application des règles Covid en vigueur.

Fleurs et couronnes peuvent être transmises au funérarium Lesuisse – Lawarée à Sprimont, Thier du Hornay, numéro 79A.