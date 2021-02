Invités sur les grandes scènes internationales, le jeune chef français Lionel Braguier et la violoniste russe Alina Pogostkina vont se retrouver à Liège pour la première fois.

Et ce dans le célébrissime Concerto pour violon n° 2 de Mendelssohn. Poulenc et Roussel complètent le programme et le tout est à vivre le jeudi 11 février à 20 heures.



La plateforme en ligne "OPRL Livestream" propose ainsi son deuxième rendez-vous en ligne et en direct après son lancement en janvier dernier.

L’OPRL, dirigé pour la première fois par Lionel Bringuier, invite donc Alina Pogostkina (Premier Prix du Concours Sibelius 2005).

Outre Mendelssohn, sera également au programme la musique française du XXe siècle chère à l’OPRL et à Lionel Bringuier.



Il s'agira d'une captation en direct de la Salle philharmonique et à huis clos réalisée par Evil Penguin et proposée au tarif de 9 euros (infos : https://livestream.oprl.be).