En effet, alors que le contrôle avait débuté, un véhicule est arrivé dans le dispositif. Le conducteur a refusé d'obtempérer aux injonctions d'un douanier en uniforme. Le véhicule aurait délibérément voulu prendre la fuite. Le douanier se sentant en danger a fait usage de son arme à une reprise. Le véhicule ainsi que le conducteur sont activement recherchés.

L’enquête portait sur du travail non déclaré et d'autres infractions relatives aux douanes et accises. Le commerçant responsable de l'entrepôt a été interpellé sur place. Il doit être entendu.