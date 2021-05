Emmené par la police, il devra faire l'objet d'un accompagnement psychiatrique.

Peu avant 22 heures ce lundi, les services de police ont été appelés à intervenir dans le centre de Liège, rue Sur-la-Fontaine. Dans cette petite rue parallèle au boulevard de la Sauvenière, un homme menaçait de se jeter du troisième étage. C'est en effet une connaissance de ce dernier, avec qui il s'était disputé, qui a prévenu les secours. Pour une raison indéterminée, l'homme, dans un état psychologique fragile, s'est retranché sur le balcon de l'appartement. Armé d'un tournevis, il refusait de laisser entrer les secours et disait vouloir se jeter dans le vide. Pour sécuriser la zone, les pompiers de Liège sont également intervenus et ont rapidement fermé la rue à la circulation. Fort heureusement, peu après 22 heures, l'homme a bien voulu discuter et est descendu de son balcon.