Le personnel a été mis en difficulté car les communications GSM ne passent pas dans les salles d’audiences

Ce mercredi matin, un homme âgé d’une soixantaine d’années a été victime d’un important malaise cardiaque alors qu’il se trouvait dans une salle d’audience du nouveau palais de justice de Liège.

Il était aux environs de 9 h 15 lorsqu’un homme qui se trouvait dans une salle d’audience au rez-de-chaussée du palais situé rue de Bruxelles à Liège a fait un grave malaise cardiaque.

La victime se trouvait sur place pour une audience concernant un appel d’une décision du juge de paix lorsqu'il a perdu connaissance. Selon des témoins qui se trouvaient sur place, l’homme semblait assez énervé avant l’audience.

Le personnel du palais a été rapidement prévenu, mais a été mis en difficulté car les communications GSM ne passent pas dans plusieurs salles d’audience du palais. Il n’était donc pas possible de rester auprès de la victime pendant les appels aux secours et décrire en temps réel son état. Le personnel a été contraint de sortir de la salle d'audience et d'utiliser le téléphone situé à l'accueil du palais.

Le Smur et une ambulance sont arrivés sur place. Les secours ont pris en charge la victime pendant de longues minutes. L’homme a été emmené inconscient en ambulance aux environs de 10 heures.