C’est l’une des (nombreuses) conséquences de cette crise et des mesures de confinement : la célébration des mariages a fortement chuté… elle est même réduite à néant depuis plusieurs semaines. Et si on parle aujourd’hui de déconfinement progressif, il sera souvent difficile de "rattraper" le temps perdu. Raison pour laquelle, à Liège, pour les mariages, on songe déjà à des pistes permettant d’éviter un report d’une année.

Au total, sur un mois, depuis le vendredi 20 mars et jusqu’au samedi 18 avril, le nombre de mariages reportés est de 48 à Liège, "avec 16 reports sur demande des mariés eux-mêmes", précise Élisabeth Fraipont, échevine de l’État-civil.

Il faut dire que les conditions sont exceptionnelles et, malgré quelques tentatives d’adaptation début mars, le report de l’ensemble des mariages fut privilégié rapidement.

"Dès le 4 mars en effet, j’avais contacté le docteur Philippe Devos [NDLR : qui fut conseiller communal liégeois] pour lui demander son avis. Au départ, nous avions décidé de continuer à organiser les mariages mais avec des règles précises de distanciation", explique l’échevine. "Il est toutefois vite apparu que c’était ingérable. Dès lors, suite aux mesures de confinement, tout a été reporté jusqu’à une nouvelle décision du Centre national de sécurité".

Reporter en 2020...

Organiser un mariage, c’est n’est pas rien bien sûr… raison pour laquelle l’échevine insiste sur la communication qui s’est voulue aussi optimale que possible : "à chaque fois, nous avons prévenu personnellement les mariés".

Le souci aujourd’hui, c’est donc ce "report" de nombreux mariages qu’il faudra "absorber" ultérieurement… Sur ce point, on songe donc déjà à des pistes à Liège comme le fait de célébrer des mariages "toute la journée du samedi", explique encore Élisabeth Fraipont, "et plus seulement jusqu’à 13 h". Autre solution : l’ouverture d’un nouveau jour pour les mariages qui, pour l’instant, sont célébrés uniquement le vendredi et le samedi.