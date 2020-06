Il permet des résultats rapides des tests sérologiques.

Ce vendredi matin, le ministre-président wallon Elio Di Rupo (PS) et la ministre régionale en charge de la Santé Christie Morreale (PS) étaient de passage à Liège.

Et ce plus spécifiquement au parc scientifique du Sart Tilman où ils visitaient les locaux de la société Zentech spécialisée dans les biotech.

Laquelle a fait parler d'elle durant la crise actuelle du Covid-19 pour avoir produit des tests sérologiques.



En partenariat avec les Ateliers Jean Del'Cour



Et ce en grand nombre dans le cadre d'un partenariat mis sur pied avec les Ateliers Jean Del'Cour.

La visite de ce vendredi s'est d'ailleurs terminée au sein de cette entreprise de travail sise quant à elle dans la zoning de Grâce-Hollogne.

Forte désormais de 550 travailleurs et d'un chiffre d'affaires annuel de 12 millions d'euros, elle participe donc aux côtés de Zentech à un projet voulu ambitieux.



Une production à grande échelle



Ce dernier a trait à la production à grand échelle de tests sérologiques et à leur analyse en un temps record.



A cet égard, un lecteur de tests innovant conçu par la société liégeoise a été présenté aux deux ministres présents sur place.

Lesquels ont d'ailleurs pu se soumettre eux-mêmes à ce test qui préfigure selon Jean-Claude Havaux, le patron de Zentech, un autre en forme de "drive in".



Des tests importants



Comme expliqué par ce dernier, le lecteur de tests en question permet d'obtenir des résultats rapides.

Il s'agit bien en l'espèce d'analyser le taux d'anticorps, à opposer aux antigènes, permettant de vérifier l'immunité du patient par rapport au Covid-19.

L'importance des tests sérologiques, à opposer aux tests de dépistage, a également été mise en évidence à cette occasion par les différents intervenants.

Et ce même s'il reste encore une incertitude quant à l'avenir et au fait de savoir si le coronavirus que nous connaissons est appelé à muter et si oui de quelle façon.



En outre, la réalisation de tels tests (fabriqués à raison de 40 000 par jour) n'a à ce stade été permise par les autorités fédérales que dans une série limitée de cas de figure.