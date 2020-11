La période de Noël approche d'ores et déjà à grand pas... Depuis des années, à cette période, les Liégeois se préparent à l’ouverture des divers marchés de Noël... Mais l'année 2020 en a décidé autrement...



Qu’à cela ne tienne puisque l’ASBL La Fabrique Unique et Fabuleuse s’est lancée le pari d’adapter son traditionnel marché de Noël des créateurs en version digitale.

"On aura vraiment remué ciel et terre pour maintenir le marché en version physique, comme chaque année depuis 2017, mais malheureusement, au vu de la conjoncture, c’était tout simplement inenvisageable", explique Kathlyn Jaminon, fondatrice de l’ASBL.

30 créateurs et 500 articles originaux



Mais la volonté de soutien à l'artisanat local est intacte et un e-shop qui sent bon le pin et la cannelle, avec plus de 30 créateurs, tous régionaux, va être mis sur pied.

"Bijoux, décoration, design, accessoires... Le Marché de Noël Unique et Fabuleux proposera non moins de 500 articles originaux qui soutiendront l'économie locale".



L’e-shop proposera diverses échoppes des créateurs, comme sur les marchés de Noël physiques, regroupées en 10 catégories pour faciliter la trouvaille du cadeau.

Il sera aussi proposé d’y acheter directement les sapins qui trôneront dans les salons. Des sapins locaux évidemment puisqu’ils sont issus de la région stavelotaine.

"Les créateurs se sont de suite montrés extrêmement enthousiastes que l’on leur offre une alternative et ils ont vite répondu à l’appel", est-il encore expliqué.



L’e-Shop pop-up sera disponible du 25 novembre au 5 janvier et il fait déjà parler de lui au-delà de nos frontières auprès des maîtres incontournables de Noël.