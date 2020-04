Les premiers plis postaux seront envoyés à partir du 6 mai

Les permiers masques commandés par Liège Métropole sont donc arrivés. Pour rappel en effet, Liège Métropole et les 24 villes et communes de l’arrondissement de Liège ont passé commande à la mi-avril de plus d’1 million de masques en tissu lavables et réutilisables. Un réseau de couturier.e.s solidaires est également à l’œuvre.

Les modalités pratiques se mettent donc en place commune par commune et, à Liège, le Collège a communiqué les modalités suivantes : le premier masque sera envoyé par pli postal, chaque ménage recevra donc par la poste un pli comportant un masque par membre du ménage domicilié à cette adresse... les premiers plis seront envoyés à partir du 6 mai.

Pour le second masque, il sera à retirer entre le 25 et le 29 mai prochain. "Ce pli postal contiendra également un courrier. Ce courrier permettra à un membre du ménage de retirer le ou les 2èmes masques pour chaque personne composant le ménage. Ces masques seront distribués aux citoyens entre le lundi 25 et le vendredi 29 mai, de 9h à 18h", précise-t-on à la Ville de Liège. Et ce, dans les bâtiments dont la liste suit :

• Centre sportif plaine de Cointe (boulevard Gustave Kleyer, 1F)

• Centre sportif de Sainte-Walburge (place Sainte-Walburge, 1)

• Halles des foires de Coronmeuse (quai de Wallonie)

• Centre sportif d’Angleur (rue Sous-le-Bois, 2)

• Centre sportif de Grivegnée (rue Nicolas Spiroux, 55)

• Centre sportif de Bressoux (rue Ernest Malvoz, 2)

• Centre sportif de Jupille (rue des Argilières, 77)

• Centre culturel de Droixhe (avenue de Lille, 5)

• Centre sportif d’Outremeuse (boulevard de la Constitution, 82)

• Centre communautaire de Rocourt (rue de l'Arbre Courte Joie, 40)

• Centre communautaire de Glain (rue des Hotteuses, 110)

• Palais des Congrès (esplanade de l'Europe, 2)

• Centre culturel de Chênée (rue de l'Église, 1)

• Haute École de la Ville de Liège (rue Hazinelle, 2)

• Ecole communale de Sclessin / Beaux-Arts (rue des Beaux-Arts, 4)

• Foyer Culturel de Wandre – Chemin des Wandjons – (rue de Visé à hauteur du N° 832).

À noter que pour les citoyen.n.e.s qui ne pourraient pas envoyer une personne de confiance ou qui ne pourraient pas se déplacer pour retirer leur(s) 2ème masque(s), ils/elles pourront prendre contact avec les services de la Ville de Liège au numéro de téléphone qui leur sera communiqué dans leur courrier. De manière générale, les questions peuvent être adressées par courriel à information@liege.be ou en consultant le site www.liege.be/coronavirus.