C'est ce qu'a mis sur pied Neopolis.



Fan de jeux de société, de jeux mobiles ou simplement Liégeois ? Neopolis permet aux joueurs d'explorer la ville et de pouvoir acheter et vendre des bâtiments existants.



Tout cela par l'intermédiaire de leur smartphone et en utilisant la ville de Liège comme plateau de jeu.

Neopolis est un tout nouveau jeu mobile qui permet de ​prendre possession de sa ville en achetant des bâtiments du monde réel.



Un véritable plateau de jeu géant



Avec ​des millions de bâtiments disponibles, de la petite brasserie de quartier jusqu’à l’hôtel de Ville, c’est ​Liège qui devient un véritable plateau de jeu géant.

L'objectif étant de cumuler le plus de bâtiments possible et de viser le haut du classement tout en devenant un explorateur et en découvrant tous les bâtiments de la ville.

Après la France et la Belgique, Neopolis a pour ambition de faire jouer le monde entier et de déployer le jeu à l’international.



Après une phase de pré-inscription, ​le jeu est désormais disponible depuis le 9 mai en Belgique et compte déjà ​plusieurs milliers d’utilisateurs.

Dans la lignée des ​Reality Games comme Pokemon Go, Neopolis est basé sur la géolocalisation​ et il se pose en solution idéale afin de profiter pleinement du déconfinement.