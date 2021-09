Le tribunal correctionnel de Liège a examiné l’opposition à la révocation de son sursis de Saliboko, un homme qui était considéré comme un des Most Wanted après avoir été condamné à un total de onze ans de prison ferme pour deux viols et à la révocation de son sursis d’une peine de vingt mois de prison pour vente de stupéfiants. L’homme a été arrêté au Royaume Uni et extradé. Il était tout d’abord soupçonné d’avoir violé une jeune fille liégeoise en compagnie d’un autre homme dans la nuit du 14 au 15 décembre 2014. Une jeune étudiante âgée de 20 ans a contacté Saliboko qui a prévenu s’appeler Patrick. Ce dernier lui a proposé de venir la voir dans son appartement à Liège. La jeune fille a accepté. Les protagonistes ont parlé et bu un verre. Un deuxième homme, une connaissance de Saliboko est venu les rejoindre. Les trois protagonistes ont acheté et consommé de la drogue ensemble.

Selon les dires des deux hommes, la jeune fille est revenue dans la pièce en déshabillé et a prétendu avoir un autre prénom que le sien. Elle se serait alors montrée entreprenante envers les deux jeunes hommes. Elle a ensuite déclaré avoir été violée. L’autre homme a d’abord été condamné en instance tout comme Saliboko. Mais la cour d’appel a ensuite acquitté le premier. Le tribunal correctionnel de Liège a également estimé qu’il existait un doute dans le chef de ce Most Wanted et l’a acquitté lorsqu’il a formé opposition. L’homme a été libéré, mais doit encore répondre d’un viol commis à Huy et de la révocation de son sursis.

Il a été libéré après son acquittement pour le premier viol dont il était accusé. Il a expliqué avoir trouvé un emploi dans un restaurant situé. Le parquet a demandé une prolongation de ses conditions probatoires pour cette condamnation pour stupéfiants. “Depuis 2017, depuis que je suis parti à Londres, j’ai complètement changé de vie”, a expliqué le prévenu. “Avant je consommais de la cocaïne et du cannabis. Je vis chez ma maman depuis que je suis sorti de prison. Je n’ai plus de contact avec les personnes que je fréquentais avant. Je ne suis plus dans ce milieu-là. Je vais vous prouver que j’ai changé”, a-t-il poursuivi.

Il a marqué son accord pour une prolongation de ses conditions probatoires. Me Mallants, son avocat a estimé que les faits étaient anciens et a demandé à ce que les conditions probatoires ne soient pas prolongées. Saliboko devra encore comparaitre devant la justice hutoise.

Le tribunal a d’ores et déjà demandé toute une série de devoirs complémentaires et notamment de demander aux policiers qui ont visionné les images de vidéo-surveillance de la ville de Huy, la raison pour laquelle les images n’ont pas été saisies.