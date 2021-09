La chambre du conseil de Liège vient d’ordonner un non-lieu au profit d’Alexandre Zangas, 33 ans, un Liégeois qui devait répondre d’avoir commis le parricide de son père, Demetre Zangas, 53 ans. Les faits se sont produits dans la nuit du 23 au 24 mars 2019, au domicile de l’ancienne compagne d’Alexandre Zangas.

En effet, ce dernier était certain que celle-ci avait entamé une relation avec son père. Il voulait avoir une discussion pour en avoir le coeur net. Alexandre Zangas a entamé une relation avec cette jeune femme, mais aurait mis fin à la relation car cette dernière aurait refusé d’arrêter de se droguer. Toujours épris de la dame, il serait resté dans son entourage proche. Il aurait commencé à avoir des soupçons sur les relations entretenues entre la dame et son propre père.

Quelques jours avant les faits, la dame a laissé malencontreusement tomber son GSM. Le téléphone était endommagé. Elle aurait demandé à Alexandre Zangas de le réparer. C’est alors qu’il aurait fouillé dans le téléphone et a découvert des vidéos dans lesquelles la jeune femme faisait des avances claires à son père… Malgré l’évidence des “contacts rapprochés”, Alexandre Zangas ne voulait pas y croire… Il a demandé des explications à la dame, mais celle-ci a totalement nié toute relation avec Demetre Zangas. Alexandre Zangas, désemparé par la nouvelle s’est rendu chez un ami. Il aurait déclaré qu’il était toujours amoureux et qu’il voulait avoir une explication. Son ami lui a fourni un calmant. Alexandre Zangas s’est ensuite rendu au domicile de la dame. Cette dernière n’était pas là, mais sa voiture était garée à proximité de l’habitation. Alexandre Zangas a fini par s’assoupir dans sa voiture jusqu’à ce qu’il soit réveillé par la porte claquée du domicile devant lequel il se trouvait. Alexandre Zangas s’est rendu chez son ancienne compagne et cette dernière lui a ouvert…

Derrière elle, Alexandre Zangas a alors vu son père. Ce dernier l’aurait invité à rentrer dans la maison avant de fermer la porte derrière lui. “Le père a pris la dame devant lui et a sorti un couteau”, explique Me Jean-Louis Gillissen qui assure la défense d’Alexandre Zangas. Si le jeune homme est un véritable colosse, son père n’était pas en reste. En effet, l’homme était dépeceur. Il aurait, selon certains témoignages, même reçu un prix pour sa rapidité d’action et sa dextérité. Le jour des faits, il aurait utilisé son savoir contre son propre enfant.“Il s’est approché de mon client en mettant la jeune fille entre-eux. Il a sorti un petit couteau tranchant. Il a porté plusieurs coups de couteau à mon client et il a notamment visé la jugulaire.” Lors d’une scène d’une violence inouïe, Alexandre Zangas aurait tenté d’empêcher son sang de jaillir de la gorge tandis que son père aurait, selon les témoignages, développé une forme de folie dans le regard. Alexandre Zangas a bien cru que son père avait décidé de le tuer. “Mon client s’est rendu vers la cuisine et a pris la première chose qu’il a attrapé. C’était un pic à viande. “ Alexandre aurait encore reçu plusieurs coups de couteau avant de se défendre et porter un coup au bras de son père. Perdant ses forces, Alexandre Zangas aurait alors chuté sur son père. “Quand il s’est relevé, il a entendu son père gémir.”

Demetre Zangas venait d’être touché au cou. Alexandre Zangas et la dame ont appelé les secours. Le jeune homme est sorti pour indiquer à l’ambulance l’endroit exact où se trouvait son père. Alexandre Zangas était dans un tel état que les secours ont d’abord voulu s’occuper de lui. Il avait reçu un total de treize coups de couteau. Demetre Zangas est décédé quelques minutes après les faits. Le parquet, tout comme la défense de l’inculpé, ont estimé qu’il avait agi en état de légitime défense. La chambre du conseil vient de rendre une ordonnance qui confirme cette vision des choses et un non-lieu. “C’est un dossier terriblement dramatique”, explique Me Gilissen. “C’est un vrai drame familial. Il ressort clairement du dossier que mon client n'a jamais voulu agresser son père, encore moins le tuer. Il n’a pas vu venir l’agression de son père. Cette affaire a fini en catastrophe parce que le père n’a pas réussi à arrêter d’agresser son fils, puis il y a eu cette chute qui a provoqué le décès. Il doit gérer le fait que son père est mort dans un combat initié par lui. Il n’a fait que se défendre.”