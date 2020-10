Le festival Austral Boreal revient avec un "Plan B" pour trois jours d'exploration musicale à Liège, le tout organisé dans le respect des mesures sanitaires actuelles.



À l'affiche de ce nouvel événement musical: Great Mountain Fire, Müholos, La Liesse, Ken the Bastard et Maya Stockman, Mangrove, Bothlane, Hugo Freegow, Magic Wood (Jeune Public), Antoine Doneux (Jeune Public), Le Slam de la Zone, Cobre, Seb Hogge Quartet, Kollectif Bunker, Lost Ninos, VHS.



Les concerts auront lieu du 9 au 11 octobre dans deux lieux culturels liégeois, à savoir en l'espèce l'Espace 251 Nord et le Manège Fonck.

La réservation est obligatoire car il n'y aura pas de billetterie sur place et l'audience est limitée à 200 personnes par soirée en configuration café-concert.

Au programme

Vendredi 9/10 - 18h - Espace 251 Nord: Mangrove, Bothlane, Slam de la Zone, Hugo Freegow, Lost Ninos (Plan de repli en cas de mauvais temps: Manège Fonck)

Samedi 10/10 - 14h - Manège Fonck : Magic Wood (Musique du Monde) et Antoine Doneux (Magie)



Samedi 10/10 - 18h - Manège Fonck : Great Mountain Fire, Müholos, Ken The Bastard, La Liesse, VHS



Dimanche 11/10 - 14h - Espace 251 Nord : Cobre, Seb Hogge Quartet, Kollectif Bunker, Balades (en autonomie)

Infos et tickets: www.australboreal.be (à partir du lundi 5/10)Lien Facebook: https://www.facebook.com/events/481070416016958/