Vers 8h20 ce matin, lors d'une intervention rue de Visé à Liège, un policier de la zone de police de Liège a été touché par un individu armé. Il est en état de mort cérébrale selon nos informations. Le policier est actuellement en train d'être opéré.

Selon nos informations, deux policiers voulaient contrôler un individu qui dormait à bord de sa voiture à l'arrêt. Ce dernier a immédiatement sorti son arme, touchant l'un des policiers à la tête. Son collègue a alors riposté pour neutraliser le suspect en tirant avec son arme.

Grièvement blessé, l'assaillant est finalement décédé quelques minutes plus tard. Le policier est quant à lui dans un état critique. Les services de secours sont sur place.

Willy Demeyer, le bourgmestre de Liège, a réagi suite à l'incident:

"Un policier liégeois dans un état critique à la suite d’une intervention. L’émotion est forte à Liège.

En contact permanent avec le Chef de Corps et le Collège de Direction, Willy Demeyer apporte tout son soutien aux agent.e.s de la Zone de Police de Liège pour qui cet incident ravive de douloureuses blessures.

En cette journée des Fastes qui marque le dévouement des agents en service, la Ville de Liège et son Bourgmestre rendent hommage au courage et dévouement de celles et ceux qui au quotidien protègent et servent les Liégeoises et les Liégeois."