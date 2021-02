Le flair et la perspicacité des policiers de la Zone de Police de Liège ont permis de démanteler un trafic de stupéfiants. Plusieurs personnes ont été arrêtées et des saisies ont été réalisées.

À la fin du mois de novembre, des enquêteurs du Service Task Force Zonale de la Zone de Police de Liège ont surpris un manège suspect en plein centre-ville. Plusieurs individus semblaient attendre d’entrer, chacun à leur tour, dans un immeuble situé non loin de la Place du Marché.

Pour les policiers liégeois, la piste d’un trafic de stupéfiants devait être vérifiée. Du coup, des observations des lieux ont été mises en place. Celles-ci ont permis de mettre en lien trois adresses distinctes et d’identifier 8 suspects. L’affaire a été mise à l’Instruction et 8 mandats de perquisition ont été délivrés.

Des inspectrices de quartier ont été consultées afin d’obtenir des renseignements précieux, notamment sur la configuration des lieux.

C’est ainsi qu’il y a quelques jours, les policiers de la Task Force Zonale, appuyés par le Peloton Antibanditisme (PAB), deux maîtres-chiens et le Commissariat du centre-ville ont mené des perquisitions aux trois adresses : deux dans le centre-ville et une à Richelle, près de Visé. Finalement, sept personnes ont été privées de liberté. Six d’entre elles ont été déférées devant le Juge d’Instruction et deux placées sous mandat d’arrêt.

Pour l’anecdote, l’activité était telle à l’adresse située près de la Place du Marché, qu’une véritable file d’attente s’était formée à l’entrée de l’immeuble concerné et se confondait avec une autre file composée de clients d’une célèbre boulangerie liégeoise.