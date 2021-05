Ce jeudi après-midi, les pompiers de Liège ont sorti une camionnette qui se trouvait en fâcheuse posture après être tombée en contrebas de la route alors qu’elle se trouvait dans la rue Joseph Demoulin à Liège. Il était aux environs de 13 h 30 lorsque les hommes du feu sont intervenus sur place. Le véhicule se trouvait en équilibre précaire après avoir fait une chute de plusieurs mètres après avoir percuté et fait tomber la barrière de protection.

Lorsque les secours sont intervenus, la camionnette se trouvait en équilibre instable au dessus de la route située en contrebas. Les pompiers ont attaché puis remonté le véhicule. Lors de leur intervention, ils n’ont pas trouvé de conducteur de la camionnette.

Les secours n’ont pas précisé si le conducteur était sorti de l’habitacle avant leur intervention où si le véhicule avait été stationné peu avant en oubliant le frein à main et aurait dévalé la rue Joseph Demoulin qui est en pente avant de percuter la rambarde et de chuter dans le talus plus bas. Les faits, bien qu’impressionnants, n’ont pas provoqué de blessé.