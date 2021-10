Depuis la rentrée de septembre, les produits proposés à la cafétéria des Rivageois ont changé. Et pour cause, des sandwiches aux salades et soupes en passant par les croque-monsieurs, viennoiseries et même les boulets-frites du jeudi, il s'agit de préparations à base de produits locaux et même, pour certains, bio.

"Nos fournisseurs sont le grossiste SB Farms pour les fruits et légumes locaux et/ou bio; Point ferme pour les légumes, les œufs, les produits laitiers et les charcuteries locaux et/ou bio; la boulangerie Gérard pour le pain confectionné avec de la farine issue de l'agriculture raisonnée et sans adjuvants chimiques; le grossiste Cary Géron pour les frites, sauces et poulets croquants locaux", précise l'équipe à l'initiative du projet, composée notamment d'étudiants et enseignants.

Ce projet est né dans le cadre du Green Deal Cantines durables, dont les objectifs reposaient sur six axes: plus de produits locaux et de saison; plus de produits respectueux de l'environnement et des animaux; des produits plus équitables; des repas sains, équilibrés et savoureux; la réduction du gaspillage alimentaire et des déchets; l'inclusion sociale. Pour le concrétiser, l'équipe a pu compter sur un financement obtenu dans le cadre d'un appel à projets.

Les repas proposés à la cafétéria des Rivageois sont accessibles à toutes et tous. "Une grande attention est portée à la réduction et au tri des déchets", souligne-t-on.

A noter que les commandes pourront prochainement être passées via un smartphone. "Ce qui permettra à la fois d'augmenter la capacité de production et de réduire les déchets".