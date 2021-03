Malgré le décès récent de son directeur général, l’Opéra Royal de Wallonie à Liège a à cœur de continuer à mobiliser toutes ses forces vives.

Et ce afin de maintenir son niveau musical et artistique, de conserver son attractivité au niveau international et de conserver un lien avec le public en attendant de le revoir.



C’est pourquoi, après un émouvant moment de recueillement musical, les équipes se retrouveront les 19 et 20 mars prochains.

Et ce afin de procéder à la captation de l’un des plus grands chefs-d’œuvre de Giuseppe Verdi, à savoir "La Traviata".

Trois artistes familiers



Sous la baguette de sa directrice musicale Speranza Scappucci, l’ORW accueillera trois artistes familiers de ses planches et de son public.

A savoir respectivement Patrizia Ciofi qui incarnera Violetta Valéry tandis qu'Alfredo Germont sera interprété par Dmitry Korchak et Giorgio Germont par Giovanni Meoni.

Autre fidèle, Gianni Santucci réalisera la mise en espace du spectacle. Plusieurs solistes belges seront également au programme.



"La Traviata" est l’un des plus importants ouvrages de Verdi qui a écrit pour cette histoire d’amours tragiques, de passion et de mort une musique sublime.

En outre, l'ORW annonce l'annulation du spectacle "I Lombardi alla Prima Crociata" qui était programmé du 13 au 24 avril.



Cette production sera reprogrammée dans une saison ultérieure. Les spectateurs détenteurs de billets seront personnellement contactés par la billetterie.