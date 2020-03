Il utilisait des mineurs d'âge pour commettre des vols avec violence

Terence, 19 ans, a écopé de 50 mois de prison avec sursis pour deux cinquièmes devant la cour d'appel de Liège pour avoir commis les braquages de dix pharmacies en région liégeoise avec l’aide de mineurs d’âge. Le jeune homme était déjà connu des autorités lorsqu’il était encore mineur d’âge. Il a commencé à commettre des délits et des braquages et a continué à commettre des délits une fois sa majorité atteinte. Certaines des attaques violentes ont été commise en compagnie de mineurs d’âge.

Entendus, certains ont expliqué que Terence leur avait mis la pression pour les obliger à commettre de tels faits. Les vols ont été commis avec violence et certains pharmaciens se sont vus menacés par des jeunes armés de couteaux ! "Je sortais d’une institution, j’étais en IPPJ, pour les mêmes faits", a indiqué le prévenu qui a comparu détenu. "J’étais toujours dans ce même train de vie. Je n’ai pas pris conscience que j’étais majeur. J’ai fait plein de choses que je regrette aujourd’hui."

Terence a décrit son enfance aux magistrats. "Quand j’étais plus jeune, je le faisais déjà. Je n’avais aucun soutien familial, j’étais livré à moi-même. Je dormais chez des amis, dans des hôtels, c’était pour manger et pour me payer des endroits pour dormir."

Le jeune homme a expliqué avoir entamé des démarches pour débuter une formation. La cour a estimé les faits établis.