"LOVE - Animal Stories", tel est le nom donné à la toute nouvelle exposition de photographies de la Province de Liège qui se déroule jusqu'à la fin de l'année 2021 au Musée de la Vie wallonne, laquelle entend montrer la relation entre l’homme et les animaux de compagnie à travers le regard de cinq photographes internationaux contemporains.

Cette exposition voulue familiale met en lumière l’amour inconditionnel qui unit les humains et leurs animaux de compagnie. Elle questionne la place privilégiée de l’animal au cœur de nos foyers en dévoilant un quotidien fusionnel. Lequel envahit les réseaux sociaux, les photos d’animaux de compagnie inondant nos profils respectifs.



Alicia Rius, Grace Chon et Sophie Gamand, installées aux Etats-Unis, l’immortalisent dans ce qu’il a de plus simple ou d’exubérant. L'Anglais Gerrard Gethings illustre quant à lui le "qui se ressemble, s’assemble" quand l'Allemand Thomas Mangold associe l’animal à la beauté́. Autant de regards pour souligner un sentiment, à savoir l’amour.

A partir du 25 juin, le propos sera complété par une exposition en plein air et gratuite dans le cloître du musée. On y retrouvera des photographies issues de ses collections ainsi que des clichés provenant du Musée de la Photographie de Charleroi. Un appel a aussi été lancé aux étudiants de la section photographie de Saint-Luc Liège.