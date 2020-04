Un suspect aurait été interpellé sur les lieux de découverte du corps

Ce vendredi soir, le corps sans vie d'une dame a été retrouvé dans son logement sur les hauteurs de Liège.

En début de soirée, les secours ont été appelés à intervenir dans un logement situé chaussée de Tongres à Liège, à la suite de la découverte du corps sans vie d'une dame.

Ce serait une connaissance de cette dernière qui, inquiet, aurait fait la macabre découverte en se rendant sur place. En effet, l'homme a découvert que sa connaissance avait été mortellement blessée par balle.

Lors de l'intervention des secours, un suspect qui présentait des traces de blessures a été intercepté sur les lieux. Ce dernier est suspecté d'avoir commis des violences envers la victime. Il a été transporté à l'hôpital pour être soigné. Il a été arrêté au moins jusqu'à son audition et l'éclaircissement de certaines zones d'ombres.

L'enquête suit son cours pour tenter de déterminer les causes et les circonstances exactes des faits et l'implication ou non de l'homme interpellé.