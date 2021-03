Que s'est-il passé dans la tête d'une dame qui, lundi matin a fini par se retrouver plaquée au sol après s'être attaquée à des policiers ?

Vers 8 h 30, des policiers en patrouille sont venus en aide à une dame qui était, lourdement tombée au sol, place Saint-Lambert, à Liège. Alors qu'ils s'occupaient de la malheureuse, une autre dame est arrivée de nulle part et a commencé à insulter les représentants des forces de l'ordre.

Alors qu'un policier s’apprêtait à lui demander des comptes la dame s'est éloignée et a refusé d'arrêter et encore moins d'obtempérer aux injonctions du policier.

Le ton est rapidement monté à tel point que la dame a perdu le contrôle et a fini par frapper et mordre un policier. D'autres agents sont alors intervenus et la dame a été maîtrisée et plaquée au sol.

Alors que la blessée était transportée à l'hôpital, la furie était ramenée au poste de police pour audition. Le magistrat de garde a été prévenu et réservait encore sa décision quant à un éventuelle défèrement au parquet pour rébellion et coups à agents.