À l’approche des Fêtes de fin d’année, les commerçants et la Ville de Liège mettent les petits plats dans les grands pour embellir la ville et susciter les envies shopping. Nombreux sont en effet ceux qui disposent d'une liste de cadeaux à offrir à leurs proches.



Cette année, 42 rues commerciales habillées de lumières, un festival des sapins et des vitrines décorées viennent réchauffer ce mois de décembre dans la Cité de Noël.

Suite aux différents contacts que le bourgmestre Willy Demeyer et l’échevin en charge du Commerce Elisabeth Fraipont ont eus avec les commerçants, des actions spécifiques sont en cours afin de créer une communication positive pour soutenir le commerce à Liège et renforcer l’accessibilité de la ville à travers les différents modes de transport et la sécurisation des commerces.

Pour lancer les festivités, une grande nocturne est organisée, dans le respect des mesures sanitaires, ce jeudi 9 décembre jusqu’à 21h.

Concrètement, vous pourrez déambuler entre les échoppes du Marché de Noël et chercher la bonne idée cadeaux entre les rues du Pont, Neuvice, Souverain-Pont et le Carré.

A l’occasion de cette première grande nocturne des commerçants liégeois, chaque boutique prévoit une atmosphère et des attentions particulières pour ses clients.

La Ville de Liège distribuera, via la Gestion centre-ville, des goodies estampillés « C’est le moment de changer de mode ».

"Durement éprouvés par les conséquences de la crise sanitaire, les commerçants liégeois ont, plus que jamais, besoin de la solidarité de leur clientèle", souligne le collège communal.