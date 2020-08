Anne Girin sera la première femme à occuper cette fonction

Ce mercredi, le Conseil d'Administration de l'Université de Liège a désigné Mme Anne Girin en tant qu'Administrateur de l'ULiège. Le nouvel Administrateur remplacera M. Laurent Despy, qui a récemment quitté l'ULiège pour prendre la fonction d'Administrateur de l’ARES.

Mme Girin fait partie de L'Alma mater depuis 2000 ou elle est Directeur des Ressources Financières.



Diplômée (1989) de l’Université de Liège en Administration des Affaires, elle a été précédemment Directeur général adjoint et Directeur Financier de SPE sc – Société productrice d’électricité devenue Luminus (1996 - 2000), Directeur administratif et financier du Groupe 3P (1994 - 1996), Directeur général de Five Nations Golf & Country Club sc (1992 - 1994) et Senior chez Arthur Andersen & Co (1989 à 1992).



Elle est la première femme à occuper les fonctions d’Administrateur de l’Université de Liège.