En ce début d'année 2021, l'Orchestre philharmonique royal de Liège sort un cinquième album Respighi sous la direction de John Neschling en collaboration avec le label BIS.



Ce cinquième volume est consacré aux transcriptions pour orchestre que Respighi réalisa en 1929-1930, à l’invitation de plusieurs chefs d'orchestre.

De Bach, Respighi choisit plusieurs œuvres pour orgue : les Trois chorals, le Prélude et fugue pour orgue en ré majeur et la Passacaille en do mineur (1930).

De Rachmaninov, il choisit cinq des Études-Tableaux écrites à l’origine pour le piano.

Ces transcriptions orchestrales d’œuvres pour clavier de Bach et Rachmaninov sont au cœur de ce nouveau SACD.



L’OPRL, sous la direction de John Neschling, enregistre depuis 2013 l’œuvre symphonique de Respighi pour le prestigieux label suédois BIS.

Une série déjà très largement saluée par la critique, notamment l’album "Vitraux d’église" (2017).