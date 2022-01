Vendredi, le Collège communal de la Ville de Liège, sur proposition de Christine Defraigne, première échevine en charge de l’Urbanisme, a octroyé le permis pour la transformation du bâtiment situé au numéro 6 du quai Saint-Léonard (ancien Créham). L’enquête publique a eu lieu du 16 au 31 août 2021 et aucune réclamation n’a été introduite.

L’immeuble actuel est composé de 3 niveaux sur rez-de-chaussée. Le projet vise à réorganiser l’immeuble en un commerce, des bureaux et 7 logements mais aussi à construire 2 étages sur le volume principal et 1 cabanon technique, aménager des terrasses, des parkings voitures et vélos à l’arrière du rez-de-chaussée.

L’ensemble proposera une mixité de fonctions à savoir du logement, du commerce et des bureaux.

Le rez-de-chaussée accueillera un espace commercial (± 60 m²) à rue et les zones de stationnement à l’arrière. Les bureaux (± 350 m²) seront organisés au premier étage tandis que les 7 logements seront répartis entre le 2e et le 5e étage. La toiture accueillera, quant à elle, un espace terrasse en lien avec le logement situé au dernier étage.

Les toitures seront toutes végétalisées pour une triple raison pour implanter au maximum des espaces végétalisés du site pour garantir la biodiversité mais aussi ralentir l’écoulement des eaux pour ne pas saturer trop rapidement l’égout. Cela permettra également de lutter contre les îlots de chaleur.

Les futurs-es occupants-es bénéficieront de 6 places de parking privatives à l’arrière du rez-de-chaussée dans le volume existant (anciennement atelier) et seront accessibles depuis le quai par la porte de garage à droite du rez-de-chaussée.

Ils pourront également utiliser les 10 emplacements vélo privatifs liés aux places de voiture, 11 emplacements vélo commun et 6 emplacements dans la cave vélo soit un total de 27 vélos.