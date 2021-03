La crise sanitaire sans précédent que nous connaissons a ébranlé nos repères, lézardé des structures déjà fragiles, claquemuré les gens et certains esprits.

Elle a aussi mis en évidence des priorités jugées absolues et c'est ainsi que l'ASBL Mnema - La Cité Miroir et La Maison des Sciences de l'Homme de l'ULiège ont initié un cycle de cinq soirées, cinq rencontres pour se pencher sur ce dont il faut prendre soin...

Après les solidarités, les familles et les soignants, la quatrième rencontre du cycle "Prendre soin..." portera sur la Terre.

"Prendre soin... de la Terre" est programmée ce vendredi 19 mars à 20h via Zoom et Facebook Live.

Adélaïde Charlier, co-organisatrice du mouvement "Youth For Climate", et François Gemenne, spécialiste des questions de géopolitique de l’environnement et directeur de l'Observatoire Hugo (ULiège), seront de la partie.

Cette rencontre sera animée par Sophie Brems, journaliste de La Première (RTBF).

Un état des lieux sur la situation actuelle

Beaucoup ont cru voir dans le confinement forcé l'occasion pour notre Terre de respirer. Était-ce un leurre ? Les plans de sauvetage de l'économie, à la sortie de la crise, penseront-ils une relance "décarbonisée" ?

En clair, la crise du coronavirus est-elle une bombe à retardement pour le climat ? L’urgence climatique est- elle "étouffée" par l’urgence saintaire ?

Cette rencontre virtuelle visera à dresser un état des lieux sur la situation actuelle. Beaucoup de questions seront soulevées auxquelles s’ajouteront celles des spectateurs.

La participation à la conférence est gratuite mais l'inscription est obligatoire via www.citemiroir.be.