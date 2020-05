Sac sous le bras, l’échevine Élisabeth Fraipont, était sur le pont ce lundi matin à Liège. Il faut dire que la journée s’annonçait chargée pour celle qui est en charge du Commerce… tout comme pour l’ensemble des commerçants liégeois d’ailleurs. Pour "inaugurer" cette réouverture attendue, l’élue a souhaité rendre visite aux commerçants eux-mêmes. Il s’agissait de rappeler les efforts réalisés à Liège… et les bons gestes.

"Nous visitons aujourd’hui les commerces des rues Saint-Paul et Charles Magnette pour l’hypercentre et de la rue Puits-en-Sock pour la périphérie", explique l’échevine accompagnée de ses collaborateurs. Soit une visite dans quelques dizaines d’enseignes… où personne n’est dupe quant à cette "reprise". Les rues n’étaient d’ailleurs pas prises d’assaut.

"Mon magasin est très petit donc je ne peux accueillir qu’une seule personne à la fois", nous explique Yves Maquinay, gérant du magasin Signature, spécialiste du stylo à Liège, "la porte est donc fermée et il faut sonner pour rentrer. Depuis ce matin, j’ai déjà eu trois clients", nous précise-t-il à midi. Durant le confinement, avec les commandes, le spécialiste du stylo était à… 5 % de son chiffre d’affaires traditionnel.

Comme d’autres, Yves a donc reçu son sac de l’échevinat… "il contient du gel désinfectant mais aussi une affiche du SPF économie rappelant les gestes utiles et un guide du SPF Économie ainsi que les coordonnées de l’échevinat", précise encore Élisabeth Fraipont. La volonté est en effet de marquer un soutien actif au petit commerce, qui souffre particulièrement en cette période, comme en témoignent les chiffres (lire ci-contre).

Marché stock et permanence juridique

"Je peux également confirmer que nous discutons actuellement avec le Collège pour lancer un marché stock afin d’avoir des prix sur les produits comme le gel, des plexiglas ou encore des gants, afin d’en faire profiter nos commerces". Et l’échevine de rappeler que la plateforme d’aide mise en place pour les commerçants a été étendue au secteur non-alimentaire et aux commerçants ambulants. Enfin, "nous allons aussi mettre sur pied une permanence pour les commerçants", poursuit l’échevine. Une permanence juridique doit-on comprendre… "Contact a déjà été pris avec le bâtonnier et le président de la Commission Barreau-Entreprises du barreau de Liège".