Ce jeudi, une vache a été sauvée des eaux par la SRPA de Liège après avoir été emportée par les inondations pendant plusieurs kilomètres. "La SRPA de Liège a de nouveau été sollicitée pour secourir une vache emportée par les eaux à Chaudfontaine et qui s'est échouée sur le parc de la Boverie", indique Fabrice Renard de la SRPA.

Le vétérinaire communal de Liège, le docteur Philippe Schutters, s’est rendu sur place tranquilliser l’animal et permettre de la transporter. De la patience a été nécessaire pour mener à bien cette mission. « De longues heures ont été nécessaires pour finalement, après quelques frayeurs, réussir à charger la vache qui était en panique."

Un autre animal avait également été victime du même type de mésaventure ce mercredi et a pu être sauvé après s’être retrouvé sur les quais de Liège. "Elle provenait du même cheptel que la vache sauvé hier soir. Un sauvetage in extremis car avec le stress et l'afflux de gens curieux de voir cette situation, elle avait replongé paniquée dans l’eau. Heureusement, elle a pu sortir vivante de cette triste situation, ce qui ne sera pas le cas pour des centaines d’animaux", s’attriste Fabrice Renard.