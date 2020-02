Vinciane Pirenne est à l'affiche de sa prochaine conférence.



La Verviétoise Vinciane Pirenne sera la prochaine invitée des Lundis de l'Alliance française de Liège.



La conférence aura lieu le lundi 24 février dès 18h au Théâtre de Liège.

Historienne, Vinciane Pirenne est spécialiste des religions et plus particulièrement des dieux gréco-romains et de la Grèce Antique en général.

Docteur en Philosophie et Lettres de l'Université de Liège, elle y est professeure depuis 2006.

Elle est aussi professeure depuis 2017 au Collège de France, un établissement prestigieux créé à l'initiative de François 1er en 1530.

Cette scientifique de haut vol y occupe la chaire de "Religion, histoire et société dans le monde grec antique".



Cette soirée culturelle est organisée en collaboration avec la faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liège.