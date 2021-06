Liège Le marché de travaux pour la réhabilitation de ce patrimoine vient d’être voté.

Un projet 4 étoiles, comme on aimerait en avoir tous les mois ou au moins tous les ans"… C’est ainsi que le conseiller Ecolo Quentin Le Bussy, historien de formation, a qualifié le dossier de réhabilitation (rénovation et restauration) du cloître Saint-Jean l’Évangéliste et des bâtiments attenants, en 15 logements mais aussi en un ensemble de salles polyvalentes, avec un espace semi-public.

Il faut dire que ce n’est pas tous les jours qu’un tel édifice est en passe d’être réhabilité. Même si Liège recèle en effet de multiples trésors patrimoniaux, les fonds nécessaires à leur rénovation sont souvent complexes à mobiliser. Dans le cas présent, c’est la Ville elle-même qui sera à la manœuvre, comme a pu le préciser l’échevine du Logement, Maggy Yerna.

"C’est un dossier sur lequel nous travaillons depuis 2010, plusieurs études préalables ont en effet été réalisées entre 2010 et 2016, portant sur le cloître mais aussi les immeubles 42 et 44 de la place Xavier Neujean". En 2017, 2018 et 2019, trois avant-projets successifs ont été adoptés et le permis a été octroyé en avril 2020. Nous sommes donc désormais au moment du marché de travaux…