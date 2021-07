Mobilité Les inondations ont été particulièrement dévastatrices le long de la ligne 37…

Des habitations, des routes, des ponts… et la voie ferrée. Les inondations qui ont ravagé la région liégeoise les 14 et 15 juillet derniers n’ont rien épargné, même pas le rail donc. Deux semaines après la catastrophe, des milliers de familles tentent encore d’y voir plus clair sur leur avenir et, dans les zones sinistrées, la situation est particulièrement complexe, y compris au niveau de la mobilité, tant sur la route que sur le rail.

L’eau n’a en effet rien épargné et puisque les voies ferrées sont ici situées en fond de vallée, épousant dans leur trajet les méandres de la Vesdre, de l’Ourthe ou de l’Amblève, il eut été miraculeux que ce réseau ne soit pas impacté. Pas de miracle malheureusement, on nous confirmait ce mercredi chez Infrabel que le réseau ferroviaire liégeois serait encore impacté durant plusieurs semaines. C’est particulièrement vrai pour les lignes 37 (vallée de la Vesdre) et 44 (Pepinster-Spa).

Des ponts endommagés