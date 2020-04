Des bagarres ont eu lieu à plusieurs reprises ces derniers jours.

Jeudi et vendredi en soirée, la police de Liège a été appelée dans le quartier de Bressoux-Droixhe pour des bagarres entre jeunes en pleine rue, comme en témoignent des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Ces échauffourées ont notamment eu lieu dans rue du Moulin et sur les quais le long de la Dérivation.

On y voit des jeunes gens se battre avec violence, parfois au milieu de la route, à coups de poing et d'objets. Appelée sur les lieux, la police de Liège dit ne rien avoir trouvé une fois arrivée sur place et aucune interpellation n'a eu lieu. Il s’agirait cependant plus que vraisemblablement de règlements de compte entre jeunes sur fonds de deals.





Le parquet de Liège a été saisi et une enquête a été ouverte.