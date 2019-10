Un homme âgé de 51 ans, encourt 7 ans de prison ferme pour avoir commis des attentats à la pudeur et des viols sur plusieurs enfants de son entourage, mais également sur sa demi-sœur à laquelle il a fait subir plusieurs faits de mœurs pendant une longue période.

Les faits ont été découverts en 2014. C’est à cette époque qu’une jeune fille alors âgée de 12 ans, a déclaré avoir été victime de faits de mœurs de son oncle. Elle a expliqué qu’elle avait fini par tomber amoureuse de ce dernier. Lors de l’enquête, il est apparu que cet homme, mais aussi un autre membre de la famille avaient abusé de plusieurs enfants. Ainsi, certaines victimes ont été violées par leur père puis par leur oncle ! Les faits se sont déroulés entre 2006 et 2014, à Mouscron et Liège.

En instance, les deux hommes étaient poursuivis. Seul un des deux comparaît devant la cour d’appel. Il doit répondre d’avoir abusé de plusieurs enfants. Il a déjà été condamné en 2001 pour des faits de mœurs perpétrés sur ses propres enfants alors que ceux-ci étaient à peine âgés de 2 ans au début des abus. Il a également commis des attouchements sur sa demi-sœur alors que celle-ci était âgée de 12 ans. Il faisait des cadeaux à la jeune fille pour acheter son silence. Les abus ont continué jusqu’à la majorité de la victime.

"Je suis quasiment certain de ne pas l’avoir pénétré avec le doigt ou le sexe", avait déclaré le prévenu. Selon l’expert, le prévenu est dans une "logique paraphilique de type pédophilie et éphébophilie". L’homme a déclaré à certaines victimes que si elles le quittaient, il n’avait plus qu’à se tuer. La défense a plaidé l’acquittement au bénéfice du doute pour les viols et le sursis pour les autres faits.