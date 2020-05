Aider les patients et leurs familles à lutter contre l'isolement

Faire face à la maladie sans pouvoir garder le contact avec ses proches est une difficulté à laquelle sont exposés tant les patients que les familles. L’interdiction des visites à l’hôpital a donné des idées à Nathalie Breesch, Sarah Princen (infirmières) et Charline Waxweiler (psychologue). Une collaboration transversale au-delà de leurs fonctions habituelles, avec un leitmotiv : si le lien physique ne peut se faire, nous l’assurerons autrement !

"Nous savons combien le contact avec les proches est essentiel. Beaucoup de patients se retrouvent seuls, parfois de longues semaines, ce qui entraine chez eux comme chez leurs proches, une peine qui se rajoute à la situation déjà difficile", précise Charline Waxweiler.

En effet, dans un combat contre la maladie, dans la manière de faire face à une hospitalisation, on sait que les relations familiales, et plus largement humaines et sociales sont essentielles. En l'absence de contacts, le temps semble plus long. L'échange et le partage entre patients et proches ont toute leur importance, et pas seulement en période de crise COVID, le système ayant vocation d’être pérennisé.

L’équipe met donc en place trois dispositifs afin d’améliorer le séjour des patients :

Facebook et tablette numérique : chaque service met à disposition du patient ne disposant pas de smartphone, une tablette numérique connectée à la page Facebook privée "Les familles CHUchotent à leur proche hospitalisé au CHU de Liège". Les messages des proches (vidéos, dessins, photos, etc.) y sont déposés quotidiennement. Bien évidemment, toutes les précautions d'hygiène sont prises.

Vidéos éducatives : plusieurs thématiques sont abordées afin de répondre aux questions des patients : lavage des mains, port du masque, aides et conseils du service social pour préparer la sortie d’hospitalisation, etc.

CHU TV : une chaîne consultable sur toutes les TV du Sart Tilman pour retransmettre les témoignages et les informations.

