Du 30 octobre au 30 décembre prochains, la Cité Miroir de Liège accueillera les lauréats 2020 du prix World Press Photo.

Ce concours annuel de photojournalisme récompense des photographes professionnels pour leurs meilleurs clichés et leur contribution à leur profession.



Les 150 clichés présentés pour cette nouvelle édition plongent au cœur d’actualités fortes de l'année 2020 telles que la pandémie de Covid-19, le conflit israélo-palestinien ou encore les manifestations "Black Lives Matter". Mais ils nous montrent aussi des réalités contemporaines sur les modes de vie dans le monde, l'environnement, la société...



Pour cette édition 2021, le jury a récompensé le cliché du photographe danois Mads Nissen comme la photo de l’année du prix World Press Photo.

Intitulé "The First Embrace", il montre Rosa Luzia Lunardi, âgée de 85 ans et isolée, enlacée par une infirmière à la maison de repos Viva Bem à São Paulo au Brésil.

Reportages photos, travail journalistique...



Le concours fait également la part belle à d'autres catégories comme les reportages photo.

Cette année, le reportage primé est celui d'Habibi d’Antonio Faccilongo qui relate des histoires d’amour au cœur du conflit israélo-palestinien.



L'exposition à venir mettra aussi en avant le travail journalistique au travers du prix consacré au récit digital interactif.

Le travail réalisé au sujet des protestations qui ont suivi le meurtre de George Floyd à Minneapolis en fera notamment partie.



Par le biais de cette exposition d’envergure, l'ASBL Les Territoires de la Mémoire souhaite ouvrir des fenêtres critiques sur les réalités contemporaines. Pour rappel, elle œuvre à questionner les conflits, les injustices, les atteintes aux droits fondamentaux et veut également mettre en lumière les humanités et les solidarités du monde.