La zone de police de Liège a constaté que ses membres féminines faisaient régulièrement l’objet de commentaires ou comportements à caractères sexiste dans le centre-ville lorsque ces dernières n’étaient pas en uniforme.

De ce constat, la zone de police de Liège a pris l’initiative de proposer au parquet un dispositif au cours duquel une policière est en tenue civile et vêtue correctement (pas de manière aguicheuse) afin de verbaliser tout comportement tombant sous le coup de la loi.

Ce dispositif a été mis en place à trois reprises entre juillet et octobre 2020.

Outre un rappel à la loi immédiat par le service de police, un procès-verbal est rédigé et le suspect est entendu sur les faits.

Le procès-verbal est ensuite transmis au parquet où deux types de mesures sont prises :

- en l’absence d’antécédents spécifiques et en cas de reconnaissance minimale des faits, le dossier fait l’objet d’une probation prétorienne et le suspect est invité à se présenter à trois reprises chez PRAXIS pour un suivi (3x 1h) qui aborde la problématique et sensibilise le suspect ;

- dans les autres cas, une citation devant le tribunal correctionnel est envisagée par le magistrat.

- cette citation est également envisagée si le suspect n’honore pas les rendez-vous chez PRAXIS.

Une vingtaine de PV



Durant les trois actions, une petite vingtaine de PV a été rédigée, confirmant que le phénomène est très présent.

Les conséquences psychologiques sur les victimes sont souvent importantes et le comportement réprimé influence grandement le sentiment d’insécurité.

Les premiers dossiers sont fixés devant le tribunal correctionnel au cours du premier trimestre 2021.

D’autres actions du même type seront organisées en 2021.

Pour rappel, la loi du 22 mai 2014 réprime le sexisme dans l’espace public de la manière suivante :

Article 2 - Pour l'application de la présente loi, le sexisme s'entend de tout geste ou comportement qui, dans les circonstances visées à l'article 444 du Code pénal, a manifestement pour objet d'exprimer un mépris à l'égard d'une personne, en raison de son appartenance sexuelle, ou de la considérer, pour la même raison, comme inférieure ou comme réduite à sa dimension sexuelle et qui entraîne une atteinte grave à sa dignité.

Article 3 - Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante euros à mille euros, ou de l'une de ces peines seulement, quiconque, adopte un comportement visé à l'article 2.