C’est à minuit le vendredi 13 mars 2020 que les lieux culturels, tout comme les cafés et restaurants, ont fermé pour la première fois, avant un confinement généralisé.

Un an plus tard et jour pour jour, ce samedi dès 13h13, Les Grignoux ont décidé une nouvelle fois de rejoindre parmi d'autres partenaires l’action "Still standing for Culture".

Laquelle en est à sa quatrième édition. De 13h13 à 15h13, seront notamment proposés une déambulation et un parcours d'artistes au sein du cinéma Sauvenière.

Dans le hall d'entrée et devant le cinéma:

La chorale féministe À tantôt en vélo (autogérée et liégeoise) chantera pour soutenir la venue de militant·e·s zapatistes en Europe.

La fanfare festive Oktaba séduira le public autour d’arrangements de musique traditionnelle, mais aussi de grands noms actuels de la musique des Balkans.

De passage dans les différentes salles:

Ne manquez pas le safari "Monde du spectacle" par Les Ateliers de la Colline avec leurs comédiennes, régisseurs, scénographes et bien d’autres espèces dans un cadre naturel, conçu pour leur permettre d’évoluer en semi-liberté !

Une prestation musicale de Michel Feilner: de chanteur connu, il devient chanteur covidenciel. Un "concert" sans qu'on se serre avec le chantonnier cantonneur.

Une performance du collectif Ublik (qui travaille l'improvisation et l'expérimentation en danse) et Catherine Barsics (poétesse) sur le thème "danse sur de la poésie et poésie dansée"

Une projection de quelques minutes pour se souvenir du plaisir que procure un grand écran.

Au foyer (quatrième étage du Sauvenière):

Exposition de Marianne Souwen et Viviane Bouhon dans le cadre du "festival Warhol".



La dernière entrée sera possible à 15h et les mesures sanitaires seront d'application.