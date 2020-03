Cédric, un homme âgé de 43 ans et habitant de Lierneux, a été privé de liberté et déféré au parquet de Liège après avoir commis des faits de violence conjugale. Suite à une dispute en effet, la compagne de Cédric, Valérie, âgée de 42 ans, a décidé de porter plainte. Celle-ci a en effet expliqué que son compagnon l'avait menacée avec un couteau. Elle a également précisé que ce couteau se trouvait sous le lit... Lors d'une fouille, la police n'a pas retrouvé l'arme mais a toutefois mis la main sur un butin intéressant : des articles de pêche et des artifices divers, volés voici quelques jours.

Cédric, qui s'était déjà montré violent avec sa compagne en août dernier, a été déféré au parquet et son dossier a été mis à l'instruction.