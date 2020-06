Nous l’évoquions ce mardi 23 juin, la SNCB devait présenter une modification du plan de transport 2020-2024, à la Chambre ce mercredi. En effet, alors que le plan a bien été validé par le gouvernement fédéral en avril dernier, plusieurs projets seraient finalement reportés. Raison invoquée : la crise que nous connaissons et des économies à réaliser… Et parmi ces projets mis au placard, un seul wallon : celui du renforcement de la ligne 42, reliant Rivage au Luxembourg via Aywaille, Coo, Trois-Ponts, Vielsalm et Gouvy. La fréquence des trains devait ici être doublée dès décembre 2020, d’un train toutes les deux heures à un train par heure en journée.

Ce mercredi, la SNCB a bien confirmé ce report de 4 projets, don