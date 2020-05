L’animal était coincé dans le van qui le transportait et a versé sur la route lors d’un dépassement

Ce mardi, les pompiers de la zone de Waremme, de la zone de Hannut et l’Animal Rescue Team ont réalisé le sauvetage d’une jument à Lincent.

Il était aux environs de 11 h 00 lorsque les secours ont été appelés pour intervenir sur un accident de la route qui venait de se dérouler sur l’autoroute E 40 au kilomètre 51 dans le sens vers Bruxelles.

Peu avant l’appel, un SUV qui tractait une remorque qui transportait un cheval a versé sur le flanc alors qu’il dépassait un camion.

La jument qui se trouvait dans la remorque s’est retrouvée prisonnière de son moyen de transport.

"Lorsque nous sommes arrivés sur place, l’animal était sous le choc et stressé", indique Michaël Robert, le coordinateur de l’Animal Rescue Team. "Une autopompe, un véhicule de balisage, un véhicule de désincarcération et un véhicule officier se sont rendus sur place."

Une quinzaine d’hommes s'est rendue sur les lieux. Les pompiers étaient secondés par la police des autoroutes. "L’Animal Rescue Team et le vétérinaire de l’équipe, Philippe Schutters, ont été déclenchés. Le van était couché et l’animal coincé. La jument, qui fait un poids d’environ 800 kilos a été tranquillisée pour le préserver et entamer une désincarcération. Le van a dû être coupé pour sortir la jument sans lui occasionner de blessures. Un camion contacté par des amis de la famille du propriétaire est arrivé sur place pour prendre en charge le cheval. Deux bandes de l’autoroute ont été fermées pendant l’intervention."

Le cheval souffrait notamment de blessures aux jambes.

"Les premiers soins lui ont été prodigués sur place. Le cheval a toutefois été emmené aux urgences vétérinaires car il nécessitait des soins complémentaires. Je voudrais insister sur la bonne collaboration entre les postes de Hannut, de Waremme et l’Animal Rescue Team pour cette intervention hors du commun."