Sur décision du gouvernement wallon, Lindsay Crenier (PS) se voit déchue de son mandat de conseillère communal à Grâce-Hollogne ainsi que des mandats qui en découlent. De plus, la voici inéligible aux fonctions de conseiller communal et à l’action sociale (CPAS) pour 6 ans. Ce qui signifie qu’elle ne pourra être candidate aux prochaines élections.

Et pour cause, la jeune femme n’a pas introduit sa déclaration de mandats pour l’exercice 2019. Un oubli administratif, semble-t-il. "Étonnant, tout de même, car on a très souvent des rappels", nous glisse-t-on…

Lindsay Crenier était devenue conseillère communale, pour la première fois, à la suite des élections de 2018. Élue sur la liste PS, elle siégeait dans l’opposition puisque étiquetée comme faisant partie du clan de Manuel Dony ayant été évincé de la majorité communale.

On nous précise, par ailleurs, qu’il n’y a pas d’autre conseiller communal dans l’arrondissement de Liège à être sanctionné de la sorte.

Jeudi soir, le conseil communal de Grâce-Hollogne a donc pris acte de cette décision. Le premier suppléant de la liste PS a, dès lors, été appelé à la remplacer. Giacomo Trubia a ainsi été installé comme conseiller communal. Celui-ci fait son retour au conseil communal de Grâce-Hollogne, où il avait siégé sous la précédente législature.